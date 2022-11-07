ВЭФ назвал главную проблему для экономики стран G20 в ближайшие два года

Безудержная инфляция, развивающийся долговой кризис и проблемы со стоимостью жизни представляют самые большие угрозы для ведения бизнеса в странах G20 в ближайшие два года, свидетельствуют данные Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Инфляция подскочила до уровня, невиданного за несколько десятилетий, что побудило треть стран G20 назвать рост цен своей главной проблемой, показал опрос руководителей, проведенный Центром новой экономики и общества Всемирного экономического форума.

Хотя центральные банки по всему миру встали на путь агрессивного ужесточения политики, их усилия по сдерживанию инфляции рискуют спровоцировать рецессию в мировой экономике.

Опрос, который проводится в преддверии COP27 в Египте и саммита G20 в Индонезии в конце этого месяца, также показал, что экологические проблемы впервые за многие годы отошли на второй план, поскольку мир занимается более насущными социально-экономическими проблемами, начиная от последствий войны России против Украины идо кризиса стоимости жизни.

Кибератаки, несмотря на участившиеся случаи утечки данных и технологические угрозы безопасности, относятся к наименее часто упоминаемым рискам.