Банк Англии повысил ставку и предупредил об "очень сложных перспективах" для экономики

Банк Англии повысил процентную ставку с 2,25% до 3%, что стало самым большим повышением с 1989 года. Центробанк предупредил об "очень сложных" перспективах для экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Центральный банк прогнозирует, что инфляция достигнет 40-летнего максимума около 11% в текущем квартале, но Великобритания уже вступила в рецессию, которая потенциально может продлиться два года - дольше, чем во время финансового кризиса 2008-09 годов.

Решение, принятое 3 ноября - крупнейшее за 33 года, если не считать неудачной попытки поддержать фунт в "черную среду" 1992 года.

Центральные банки западного мира реагируют на аналогичные вызовы. Инфляция резко возросла за последний год из-за остаточной нехватки рабочей силы и узких мест в цепочке поставок после пандемии COVID, а в случае Европы - из-за значительного увеличения счетов за электроэнергию после вторжения России в Украину в феврале.

Федеральная резервная система США повысила свою ключевую процентную ставку на 0,75 процентных пункта в среду до диапазона 3,75-4,0%, а Европейский центральный банк повысил свою депозитную ставку на тот же уровень до 1,5% на прошлой неделе. ФРС заявила, что будущие повышения ставок могут происходить более мелкими шагами.

Экономические проблемы

Банк Англии столкнулся с неделями политических потрясений и потрясений на финансовом рынке с момента последнего повышения ставки 22 сентября, поскольку всего днем позже правительство бывшего премьер-министра Лиз Трасс запустило необеспеченный пакет налоговых льгот на 45 млрд фунтов стерлингов, вызвав убийственную реакцию инвесторов.

Эта политика была направлена на предотвращение рецессии и стимулирование долгосрочного роста, но вместо этого она опустила фунт стерлингов до рекордно низкого уровня по отношению к доллару США, вынудила Банк Англии поддержать рынок облигаций и привела к отставке Трасс.

Рынки теперь более стабильны, а стоимость заимствований британского правительства в целом вернулась к уровню, который был ранее. Во вторник Банк Англии смог начать продажу облигаций из своего запаса количественного смягчения в размере 838 млрд фунтов стерлингов.

Однако фундаментальные проблемы, стоящие перед британской экономикой, остаются. Инфляция потребительских цен вернулась к 40-летнему максимуму в 10,1% в сентябре и, вероятно, еще больше выросла в прошлом месяце, когда выросли регулируемые цены на энергоносители, несмотря на дорогостоящие субсидии для ограничения роста.

В то же время экономика резко замедляется, поскольку стремительный рост инфляции ограничивает потребительские расходы на товары первой необходимости.

По оценкам Банка Англии, экономика Великобритании вошла в рецессию в третьем квартале 2022 года и что рецессия продлится до середины 2024 года, в результате чего экономика сократится на 2,9%. Безработица будет неуклонно расти до 6,4% к концу 2025 года по сравнению с нынешними 3,5%, что является самым низким показателем с середины 1970-х годов.

Политика Банка Англии становится особенно сложной из-за отсутствия ясности в отношении будущей политики правительства.

В то время как большая часть налоговых сокращений Трасс была отменена, новый премьер-министр Риши Сунак указал, что потребуется сокращение государственных расходов и потенциально более высокие налоги, масштабы которых не будут ясны до финансового отчета от 17 ноября.

Энергетические субсидии должны прекратиться в их нынешнем виде в апреле, но Банк Англии в своих прогнозах предполагает, что они сохранятся и далее, что позволит избежать резкого дальнейшего роста инфляции в следующем году.