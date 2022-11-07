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ВЕФ назвав головну проблему для економіки країн G20 у найближчі два роки

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Швейцарія, Понеділок 07 листопада 2022 09:20
ВЕФ назвав головну проблему для економіки країн G20 у найближчі два роки Фото: інфляція залишається головною проблемою для світової економіки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Нестримна інфляція, боргова криза, що розвивається, і проблеми з вартістю життя становлять найбільші загрози для ведення бізнесу в країнах G20 в найближчі два роки, свідчать дані Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Інфляція підскочила до рівня, небаченого за кілька десятиліть, що спонукало третину країн G20 назвати зростання цін своєю головною проблемою, показало опитування керівників, проведене Центром нової економіки та суспільства Всесвітнього економічного форуму.

Хоча центральні банки по всьому світу стали на шлях агресивного посилення політики, їхні зусилля щодо стримування інфляції ризикують спровокувати рецесію у світовій економіці.

Опитування, яке проводиться напередодні COP27 в Єгипті та саміту G20 в Індонезії наприкінці цього місяця, також показало, що екологічні проблеми вперше за багато років відійшли на другий план, оскільки світ займається більш нагальними соціально-економічними проблемами, починаючи від наслідків війни Росії проти України до кризи вартості життя.

Кібератаки, попри випадки витоку даних і технологічні загрози безпеці, відносяться до найменш часто згадуваних ризиків.

Нагадаємо, інфляція у найбільших економіках світу досягла максимуму з початку 1980-х років і в деяких із них перевищила 10%.

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