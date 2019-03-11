Через вітер у Києві затримуються трамваї та тролейбуси

Збій у роботі стався через повалені дерева

Из-за сильного ветра в Киеве задерживается движение семи троллейбусов и двух трамваев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал пресс-службы "Киевпастранс" в Telegram.

Как отмечается, с 13:30 задерживается движение трамваев 12, 17 и троллейбусов 1, 11, 17, 19, 22, 30, 42. Задержки возникли после того, как на проезжую часть упали деревья и повредили контактную сеть. На местах работают аварийные службы.

В частности, деревья упали на проспекте Науки, 50 (1,11 троллейбусы), на бульваре Чоколовский, 34 в направлении метро Шулявская (17,19,22,30,42 троллейбусы).

Напомним, в Киеве до конца суток 11 марта ожидаются порывы ветра 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый), в связи с чем киевлян призывают быть осторожными.

РБК-Украина писало, что сегодня, 11 марта, ожидается ухудшение погоды в Украине, в частности, порывы ветра до 20 м/сек.

в Частности, непогода во Львове уже нанесла значительный ущерб. В частности, сильный ветер сваливает деревья, срывает крыши, по меньшей мере на одну машину упало дерево и еще на две ветер отбросил мусорный бак.