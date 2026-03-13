Вето Орбана не помешает? В ЕС объяснили, как идет работа над кредитом для Украины

Евросоюз сосредоточен на предоставлении Украине кредита в 90 млрд евро и продвигает техническую подготовку выплат.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.
Несмотря на политические споры, процесс подготовки кредита не останавливался. Как сообщил собеседник издания, сейчас идет активная техническая фаза.
"Мы сосредотачиваемся на кредите в поддержку Украины, продвигая техническую работу в соответствии с мандатом декабрьского Европейского совета. Остальные поправки к многолетней финансовой программе надо принять в ближайшее время, чтобы выйти на рынки для заимствований", - отметил чиновник.
Как на днях писало Politico со ссылкой на свои источники, Евросоюз имеет план, как дать Украине обещанные 90 миллиардов евро, в обход блокирования премьерами Венгрии Виктором Орбаном и Словакии Робертом Фицо.
На саммите на следующей неделе лидеров этих стран попытаются убедить, но "план Б" готов. Он предусматривает, что страны Балтии, Северной Европы и Нидерланды предоставят деньги напрямую (через двусторонние займы). Это позволит Украине получить первые 30 миллиардов евро уже в первой половине года без необходимости в единогласном решении всего ЕС.
Отдельно Нидерланды готовы ежегодно выделять 3,5 млрд евро для Украины до 2029 года.
Хотя все лидеры ЕС согласовали кредит еще в декабре 2025 года, для финальной выплаты нужно принять дополнительный законопроект. Именно его сейчас блокируют Будапешт и Братислава.
Орбан тормозит процесс из-за прекращения поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Украина заявляла, что поставки остановились из-за ударов РФ, а Венгрия и Словакия ссылаются на "спутниковые снимки" и хотят проверки объекта. Венгры даже отправили псевдоделегацию в Киев.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не хочет восстанавливать "Дружбу". Но, по его словам, в ЕС считают, что это поможет снять венгерское вето.
Зеленский объяснял, что восстановить транзит можно за полтора месяца. Но хотел бы, чтобы требование возобновления работы "Дружбы" в обмен на разблокирование 90 млрд евро от ЕС было официально оформлено.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.