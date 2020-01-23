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У В'єтнамі підтвердили два випадки зараження коронавірусом

Новини » Надзвичайні події     23.01.2020 - 16:54
У В'єтнамі підтвердили два випадки зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Захворювання коронавірусом діагностували у двох туристів з Уханя

Заступник міністра охорони здоров'я В'єтнаму Нгуєн Чионг Шон заявив, що в країні зафіксовано два перші випадки зараження новим коронавірусом 2019-nCoV. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

За його словами, захворювання коронавірусом діагностовано у двох громадян Китаю 1954 та 1992 року народження - батька і сина, які прибули у В'єтнам в складі туристичної групи з Уханя.

"Зараз вони знаходяться на лікуванні в госпіталі Чорэй міста Хошиміну на півдні країни, їх стан оцінюється як стабільний", - заявив Нгуєн Чионг Шон.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я Сінгапуру підтвердило перший випадок захворювання коронавірусом з Китаю. Громадянин Китаю, проживає в місті Ухань, разом зі своєю родиною прилетів в Сінгапур.

Крім того, в Сполучених Штатах підтвердили перший випадок захворювання новим різновидом коронавіруса. Пацієнта, який раніше їздив в місто Ухань, був госпіталізований з симптомами пневмонії минулого тижня, а зараження коронавірусом було підтверджено в понеділок вдень.

Додамо, що в Китаї розробили успішний метод для порятунку хворих від нового коронавіруса пневмонії.

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