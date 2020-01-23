ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сінгапур підтвердив перший випадок захворювання коронавірусом

Новини » Надзвичайні події     23.01.2020 - 16:13
Сінгапур підтвердив перший випадок захворювання коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Хворим коронавірусом виявився турист з Ухани

Міністерство охорони здоров'я Сінгапуру підтвердило перший випадок захворювання коронавірусом з Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ Сінгапуру.

Як повідомляється, громадянин Китаю, проживає в місті Ухань, разом зі своєю сім'єю прилетів в Сінгапур.

"В даний час він перебуває в ізоляторі у Сінгапурській лікарні загального профілю, і його стан стабільний", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Міністерство охорони здоров'я було повідомлено про підозрілий випадок, попередній тест на новий коронавірус, якого є позитивним. Попередньо підтверджений коронавірус був виявлений також у мешканки Ухані, яка прибула в Сінгапур.

"Результат підтверджуючого тесту очікується, і її стан стабільно", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, обидва хворих були негайно ізольовані при виявленні відповідних клінічних симптомів.

Нагадаємо, у Китаї розробили успішний метод для порятунку хворих від нового коронавіруса пневмонії. Завдяки насиченню крові киснем вдалося врятувати 53-річного чоловіка, який знаходиться в критичному стані.

Крім того, в Сполучених Штатах підтвердили перший випадок захворювання новим різновидом коронавіруса. Пацієнта, який раніше їздив в місто Ухань, був госпіталізований з симптомами пневмонії минулого тижня, а зараження коронавірусом було підтверджено в понеділок вдень.

У МОЗ заявили, що шляхи передачі нового коронавіруса встановлюються В Україні не зафіксовано підозр на коронавірус
Новини України КитайСингапурвирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся