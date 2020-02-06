У В'єтнамі підтвердили два нових випадки зараження коронавірусом

Нагадаємо, станом на 6 лютого кількість померлих від китайського коронавіруса досягло 549 осіб. Відомо про майже 3 тисячі нових підтверджених випадків захворювання коронавірусом.

Крім того, Великобританія досягла прориву в пошук вакцини від нового виду коронавіруса. Британські вчені скоротили частину необхідного на створення вакцини часу з двох-трьох років до 14 днів.

Додамо, виконавчий директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майк Райан заявив, що перевірених ефективних засобів лікування нового коронавірусу немає.