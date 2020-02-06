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Во Вьетнаме подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

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Общее количество зараженных коронавирусом во Вьетнаме увеличилось до 12 человек

Напомним, по состоянию на 6 февраля количество умерших от китайского коронавируса достигло 549 человек. Известно о почти 3 тысячах новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом.

Кроме того, Великобритания достигла прорыва в поиске вакцины от нового вида коронавируса. Британские ученые сократили часть необходимого на создание вакцины времени с двух-трех лет до 14 дней.

Добавим, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что проверенных эффективных средств лечения нового коронавирус нет.

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