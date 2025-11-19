Минобороны упростило получение нового УБД: что изменилось и для кого

Министерство обороны упростило процедуру получения нового удостоверения участника боевых действий (УБД) в случае его потери или похищения, а также для освобожденных из плена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.

Что именно изменило Минобороны для военных

Согласно информации Министерства обороны, процесс получения нового удостоверения УБД вместо утраченного был упрощен.

Украинцам объяснили, что теперь нужно меньше документов, чтобы получить новое удостоверение УБД вместо:

утраченного;

похищенного.

"Соответствующие изменения внесены приказом Минобороны", - сообщили гражданам.

Речь идет о том, что отныне для получения нового удостоверения УБД, к соответствующему заявлению не нужно добавлять:

документ, подтверждающий принятие и регистрацию заявления в Национальную полицию (о потере или похищении документа);

опубликованное в печатных СМИ объявление о потере или похищении.

Между тем освобожденным из плена военнослужащим к заявлению на получение нового удостоверения УБД не нужно прилагать материалы служебного расследования.

Получить новое удостоверение УБД теперь можно легче (иллюстрация: mod.gov.ua)

Как получить новое удостоверение и какие документы нужны

В МОУ рассказали, что в случае потери или похищения удостоверения УБД:

действующие военнослужащие - должны подать рапорт на командира воинской части;

уволенные с военной службы - обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), в котором состоят на учете.

Также можно обратиться в Министерство по делам ветеранов - если статус УБД был получен через межведомственную комиссию, созданную при этом министерстве.

К заявлению на получение нового удостоверения УБД нужно приложить такие документы: