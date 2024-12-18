"Дія" запускает бета-тест новых услуг для ветеранов и их семей: как присоединиться
Украинцам предлагают протестировать новые услуги в "Дії" для ветеранов войны и их семьям. Статус лица с инвалидностью вследствие войны и статус члена семьи погибшего ветерана можно будет получить онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Министерство цифровой трансформации Украины запустило бета-тестирование двух новых услуг на портале "Дія", которые упрощают оформление важных документов для ветеранов войны и их семей. Нововведения направлены на то, чтобы избавить людей от бюрократических преград и помочь максимально быстро получить нужные статусы.
Что тестируют
- Статус лица с инвалидностью в результате войны. Эта услуга доступна для ветеранов, которые имеют справку об участии в боевых действиях и справку МСЭК об инвалидности.
- Статус лица члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны Сервис доступен для членов семей погибших защитников и защитниц Украины: мужей, жен, отцов, сыновей или дочерей.
Новые услуги позволяют:
- Сократить время оформления документов.
- Защитить от возможных ошибок и подделок.
- Упростить процедуры, сделав их удобными и доступными.
Бета-тестирование - это шанс первыми воспользоваться сервисами и помочь улучшить их для всех украинцев.
Как присоединиться
- Если вы ветеран войны и имеете соответствующие документы, подавайте заявку на тестирование статуса лица с инвалидностью.
- Если вы член семьи погибшего ветерана, присоединяйтесь к тестированию статуса члена семьи.
Приобщиться к тестированию можно по ссылке на портале "Дія".
Напомним, что в ближайшее время в "Дії" появится возможность автоматически оформлять статус участника боевых действий (УБД), а также лиц с инвалидностью в результате войны.