Как подать заявление на назначение льготы по коммуналке онлайн: пошаговая инструкция

Подать документы на оформление льготы можно онлайн - через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

ПФУ предлагает пошаговый алгоритм действий.

1. Перед тем, как приступить к подаче заявления, готовим сканированные копии необходимых документов, сделанные из оригиналов.

2. Заходим на веб-портал электронных услуг ПФУ и авторизуемся с помощью квалифицированной электронной подписи.

3. В личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации по ПФУ" выбираем опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу".

4. Соглашаемся на дистанционное информирование и нажимаем кнопку "Продолжить".

5. Во всплывающем окне "Заявления на жилищную субсидию или льготу" выбираем именно тот раздел, который необходим для назначения льготы. Если данные о льготниках не внесены в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих на льготы, то выбираем опцию "Заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы".

Если же информация о льготниках уже имеется в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы (Реестр), заходим в раздел "Заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа" (п. 10 этой инструкции).



6. Зайдя в раздел "Заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих льготы", заполняем электронную форму: указываем персональные и адресные данные, информацию о месте фактического проживания и регистрации льготника, вносим данные документов, предоставляющих право на льготы.

7. Прилагаем к заявлению подготовленные скан-копии документов.

8. Даем согласие на передачу и обработку персональных данных и нажимаем кнопку "Сформировать заявление", размещенное в конце онлайн-формы.

9. Проверяем данные сформированного заявления и направляем в Пенсионный фонд Украины.

10. Зайдя в раздел "Заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа", кроме общих данных о заявителе, указываем реквизиты документа, удостоверяющего личность, вносим адресные данные и указываем информацию о льготах (категория льгот, вид назначения, желаемую дату назначения льготы), а также данные по выплате льготы (почта или банк).

11. Прибавляем сведения о жилищно-коммунальных услугах, данные о домохозяйстве, членах домохозяйства (участников обращения), информацию о доходах-расходах членов домохозяйства.

12. В дальнейшем повторяем все действия, как и при подаче заявления о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (п. 8 настоящей Инструкции): даем согласие на передачу и обработку персональных данных, нажав кнопку "Сформировать заявление", проверяем правильность заполнения сформированного документа и присылаем заявление в Фонд.