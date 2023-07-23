Украинцам напомнили, какие документы необходимы для назначения жилищной субсидии
Жилищную субсидию можно оформить через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. ПФУ разработал специальную пошаговую инструкцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал правительства.
Отмечается, что для назначения жилищной субсидии необходимо предоставить заявление и декларацию.
Однако в зависимости от обстоятельств могут предоставляться другие документы:
- договор найма (аренды) жилья – в случае проживания заявителя в арендуемом жилье;
- копия договора о реструктуризации задолженности – при наличии задолженности и заключения договора.
Человеку, который обращается за назначением субсидии, необходимо предъявить свой паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины.
Способы подачи документов:
- лично через избранный (удобный, ближайший) сервисный центр Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, ЦНАП;
- по почте, в адрес органа Фонда;
- online – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал Дія.
Субсидии в Украине
В госбюджете на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году предусмотрено 24,4 млрд. грн. Ожидается, что 1,7 миллиона семей получат такую помощь. Средний размер составит 1189,3 гривен.
В июне Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта по упрощению процедуры обращения граждан за жилищной субсидией и скорейшего решения о предоставлении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.