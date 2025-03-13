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Цена полиса автогражданки в Украине с начала года выросла в два раза

Украина, Четверг 13 марта 2025 10:59
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Цена полиса автогражданки в Украине с начала года выросла в два раза Фото: Полис автогражданки в Украине подорожал в два раза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Вступление с 1 января 2025 года в силу нового закона об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автомобилей привело к резкому росту стоимости полиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, средняя стоимость "услуги в сфере страхования личного транспорта" выросла в феврале 2025 года до 4 599,2 гривен. Это в 2,1 раза больше, чем в декабре прошлого года - 2 188,8 гривен.

При этом за весь прошлый год страхование подорожало на 16,3%.

Новый закон об автогражданке

Напомним, новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев авто вступил в силу с 1 января 2025 года.

Новый предусматривает постепенное повышение максимальных размеров страхового возмещения с января 2025 года:

  • за вред жизни и здоровью - с 320 тысяч гривен до 500 тысяч гривен;
  • за ущерб имуществу - со 160 тысяч гривен до 250 тысяч гривен;

В конце декабря в НБУ заявляли, что информация о том, что с начала года полисы автогражданки сразу вырастут в цене в 2-2,5 раза, не соответствует действительности.

Как отметили в НБУ, стоимость полисов с начала года вырастет на 25-30%. В НБУ также напомнили, что новый закон не прекращает действие действующих полисов, а касается только новых. И для льготных категорий сохраняется возможность оформления полиса за 50% его стоимости.

По данным Госстата, стоимость страхования личного транспорта в расходах украинцев составляет 0,27%.

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Государственная служба статистики ДТП
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