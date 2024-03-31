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Ветераны могут рассчитывать на бесплатные услуги по реабилитации: что для этого нужно

Архивное фото: Ветераны могут рассчитывать на бесплатные услуги по реабилитации (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Ветераны могут получить ряд бесплатных услуг по реабилитации в медучреждениях, которые имеют договор с Национальной службой здоровья Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что для прохождения необходимой реабилитации требуется направление от семейного или лечащего врача.

В частности, они могут получить бесплатно такие услуги:

  • реабилитационное обследование;
  • индивидуальный реабилитационный план и программу терапии;
  • нейрореабилитацию, ортопедическую, кардио-респираторную, кардио-респираторную реабилитацию и другие;
  • обезболивание в стационаре;
  • психологическую помощь.

Проверить, имеет ли больница договор с НСЗУ по необходимому пакету, можно с помощью информационного дашборда или по номеру контакт-центра НСЗУ 16-77.

Полезная информация для ветеранов

По оценкам правительства, после войны в Украине может быть около 4 млн. ветеранов. В Верховную раду внесли законопроект по изменению внутренней политики в ветеранской сфере.

Напомним, ранее в Минветеранов объясняли, как получить статус УБД гражданским, защищавшим Украину.

Детальнее о том, почему военным до сих пор сложно получить статус участника боевых действий и зачем он нужен - в материале РБК-Украина.

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