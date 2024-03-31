Ветераны могут рассчитывать на бесплатные услуги по реабилитации: что для этого нужно

По оценкам правительства, после войны в Украине может быть около 4 млн. ветеранов. В Верховную раду внесли законопроект по изменению внутренней политики в ветеранской сфере.

Напомним, ранее в Минветеранов объясняли, как получить статус УБД гражданским, защищавшим Украину.

Детальнее о том, почему военным до сих пор сложно получить статус участника боевых действий и зачем он нужен - в материале РБК-Украина.

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