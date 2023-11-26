Ветераны имеют право на бесплатные операции: алгоритм действий

Украинские ветераны и ветеранки имеют право на бесплатные медицинские услуги. В частности, это касается:

лабораторных исследований;

инструментальных обследований (ЭКГ, УЗИ, КТ, МРТ, рентген и др.);

хирургических операций;

обезболивание на всех этапах лечения;

обеспечение медикаментами из Нацперечня основных лекарственных средств и закупленных через централизованные закупки Минздрава;

услуг по реабилитации.

Полный список услуг - на сайте НСЗУ.

Заведение предоставляет бесплатную медицинскую помощь ветерану, если:

он имеет направление семейного или узкопрофильного специалиста,

доставила бригада экстренной медицинской помощи,

обратился в медучреждение самостоятельно из-за неотложного состояния.

Больницы, где проводят бесплатные хирургические вмешательства, - по ссылке.

Изменения в военно-врачебных комиссиях

Недавно Кабмин принял введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. Также в Украине изменили порядок прохождения ВЛК.

Кроме того, как анонсировал президент Владимир Зеленский, в Украине будут проверены справки об инвалидности и непригодности к службе в армии, выданные за время полномасштабной агрессии РФ.

РБК-Украина ранее рассказывала, какие документы нужны для прохождения военно-врачебных комиссий.

На днях мы сообщали, что в Украине ускорилось прохождение ВЛК.

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