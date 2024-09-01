Лечение в частных медучреждениях: когда и как военные могут получить направление

Военные при определенных обстоятельствах имеют право на лечение в частных учреждениях здравоохранения. Чтобы получить медицинские услуги, нужно придерживаться некоторых процедур.

РБК-Украина расспросило адвоката Адвокатского объединения "Актум" Веру Пронину о том, в каких случаях военные могут получить направление на лечение в частных учреждениях и как это сделать.

В каких случаях военные могут лечиться в частных больницах

Военные могут обратиться в государственные или коммунальные учреждения здравоохранения ("гражданские больницы") и лечиться на средства государства, но при экстренных случаях, когда есть угроза жизни и здоровью.

"Сюда относится и вызов бригады экстренной (скорой) медицинской помощи. В этом случае после поступления военнослужащего в заведение здравоохранения ("гражданской больницы") обязательно следует: сообщить медперсоналу и врачам, о наличии статуса военнослужащего и проинформировать непосредственного командира о состоянии здоровья и медицинском учреждении, в котором находится военнослужащий", - объясняет Пронина.

В случае отсутствия возможности уведомить непосредственного командира, такое обращение необходимо сделать в ближайший ТЦК и СП, в котором обязательно необходимо получить отметку или Военную службу правопорядка ВСУ (ВСП ВСУ), которые должны передать всю информацию в воинскую часть.

"Если по месту прохождения военной службы, учебного и специального собрания отсутствуют военно-медицинские учреждения здравоохранения или соответствующие специализированные отделения, специальное медицинское оборудование - военный получает направление от начальника медицинской службы с подписью командира воинской части", - говорит юрист.

Что нужно знать о лечении военных в частном учреждении здравоохранения

Лечение в частном учреждении здравоохранения может быть при согласовании командира воинской части и при условии, что услуги частных медицинских учреждений будут предоставлены бесплатно, на средства здравоохранения, в рамках Программы медицинских гарантий НСЗУ или оплачены лично военным. Об этом следует уточнять непосредственно в заведении здравоохранения.

"От частного заведения необходимо получить гарантийное письмо - обязательство о бесплатном предоставлении услуг с подтверждением, что во время лечения заведение будет размещать вас, обеспечивать питание и санитарно-гигиенические потребности. Необходимо подать рапорт на командира в/ч лично или через мобильное приложение Армия +, где четко описать суть вопроса и обстоятельства", - отмечает юрист.

К рапорту, как письменному, так и электронному, которое подается через приложение Армия+, необходимо добавить гарантийное письмо от частного учреждения здравоохранения.

"Если услуги оплачиваются военным самостоятельно, то он предоставляет личное обязательство оплатить услуги частного заведения. Рапорт должен быть согласован начальником медслужбы воинской части и получено направление на стационарное лечение в частное учреждение с подписью командира в/ч", - говорит Пронина.

Медицинское учреждение должно предоставить следующие документы:

выписку из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного ("выписной эпикриз"), оформленную начальником отделения за подписью начальника госпиталя (медицинского учреждения)

медицинскую книгу

медицинские справки, результаты осмотров, обследований

первичную медицинскую карту (форму 100), если она была передана врачам

Военная часть должна предоставить:

справку об обстоятельствах травмы с подписью командира в/ч

если произошел несчастный случай, то копию Акта о несчастном случае

"С документами необходимо прибыть в воинскую часть самостоятельно или с сопровождающим лицом (если ее направили с в/ч). В случае, если военно-врачебная комиссия приняла решение по отпуску для лечения, или признала военного непригодным к военной службе, физически прибывать в воинскую часть по документам для оформления отпускного билета или для увольнения со службы нет необходимости", - отмечает юрист.

Документы могут направляться по средствам электронного документооборота Минобороны.