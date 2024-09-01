Лечение в частных медучреждениях: когда и как военные могут получить направление
Военные при определенных обстоятельствах имеют право на лечение в частных учреждениях здравоохранения. Чтобы получить медицинские услуги, нужно придерживаться некоторых процедур.
РБК-Украина расспросило адвоката Адвокатского объединения "Актум" Веру Пронину о том, в каких случаях военные могут получить направление на лечение в частных учреждениях и как это сделать.
В каких случаях военные могут лечиться в частных больницах
Военные могут обратиться в государственные или коммунальные учреждения здравоохранения ("гражданские больницы") и лечиться на средства государства, но при экстренных случаях, когда есть угроза жизни и здоровью.
"Сюда относится и вызов бригады экстренной (скорой) медицинской помощи. В этом случае после поступления военнослужащего в заведение здравоохранения ("гражданской больницы") обязательно следует: сообщить медперсоналу и врачам, о наличии статуса военнослужащего и проинформировать непосредственного командира о состоянии здоровья и медицинском учреждении, в котором находится военнослужащий", - объясняет Пронина.
В случае отсутствия возможности уведомить непосредственного командира, такое обращение необходимо сделать в ближайший ТЦК и СП, в котором обязательно необходимо получить отметку или Военную службу правопорядка ВСУ (ВСП ВСУ), которые должны передать всю информацию в воинскую часть.
"Если по месту прохождения военной службы, учебного и специального собрания отсутствуют военно-медицинские учреждения здравоохранения или соответствующие специализированные отделения, специальное медицинское оборудование - военный получает направление от начальника медицинской службы с подписью командира воинской части", - говорит юрист.
Что нужно знать о лечении военных в частном учреждении здравоохранения
Лечение в частном учреждении здравоохранения может быть при согласовании командира воинской части и при условии, что услуги частных медицинских учреждений будут предоставлены бесплатно, на средства здравоохранения, в рамках Программы медицинских гарантий НСЗУ или оплачены лично военным. Об этом следует уточнять непосредственно в заведении здравоохранения.
"От частного заведения необходимо получить гарантийное письмо - обязательство о бесплатном предоставлении услуг с подтверждением, что во время лечения заведение будет размещать вас, обеспечивать питание и санитарно-гигиенические потребности. Необходимо подать рапорт на командира в/ч лично или через мобильное приложение Армия +, где четко описать суть вопроса и обстоятельства", - отмечает юрист.
К рапорту, как письменному, так и электронному, которое подается через приложение Армия+, необходимо добавить гарантийное письмо от частного учреждения здравоохранения.
"Если услуги оплачиваются военным самостоятельно, то он предоставляет личное обязательство оплатить услуги частного заведения. Рапорт должен быть согласован начальником медслужбы воинской части и получено направление на стационарное лечение в частное учреждение с подписью командира в/ч", - говорит Пронина.
Медицинское учреждение должно предоставить следующие документы:
- выписку из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного ("выписной эпикриз"), оформленную начальником отделения за подписью начальника госпиталя (медицинского учреждения)
- медицинскую книгу
- медицинские справки, результаты осмотров, обследований
- первичную медицинскую карту (форму 100), если она была передана врачам
Военная часть должна предоставить:
- справку об обстоятельствах травмы с подписью командира в/ч
- если произошел несчастный случай, то копию Акта о несчастном случае
"С документами необходимо прибыть в воинскую часть самостоятельно или с сопровождающим лицом (если ее направили с в/ч). В случае, если военно-врачебная комиссия приняла решение по отпуску для лечения, или признала военного непригодным к военной службе, физически прибывать в воинскую часть по документам для оформления отпускного билета или для увольнения со службы нет необходимости", - отмечает юрист.
Документы могут направляться по средствам электронного документооборота Минобороны.
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