Льготный проезд для ветеранов: можно ли покупать билеты с копией удостоверения УБД

Ветераны войны имеют право на льготный проезд в общественном транспорте и в некоторых случаях в УЗ. Для покупки билетов нужно показать удостоверение Участника боевых действий (УБД).

РБК-Украина расспросила адвоката, руководителя практики гражданского и хозяйственного права Юридической компании "Приходько и партнеры" Ирину Ан о том, какие льготы предоставляют ветеранам на проезд и можно ли покупать билеты с копией удостоверения УБД.

Какие льготы на пользование транспортом предоставляют ветеранам

В соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" участникам боевых действий предоставляются льготы на бесплатный проезд по всем видам городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе районном и межобластном независимо от расстояния и места жительства при наличии удостоверения установленного образца.

Также ветераны войны имеют право на бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта из 50% скидкой.

"Для оформления льготных билетов на проезд железнодорожным транспортом пассажир должен предъявить оригинал документа, подтверждающего право на льготы, и письмо (книги) талонов. Талоны без удостоверения и удостоверения без талонов считаются недействительными, и проезд тогда не оформляется", - объясняет адвокат.

Можно ли купить льготный билет с копией удостоверения УБД, заверенной нотариально

"То, что в общем употреблении называется нотариально удостоверенным документом в юридической плоскости является удостоверением верности копий документов и выписок из них. В частности, при совершении такого действия на документе проставляется отметка "копия" и надпись "согласно оригиналу", - объясняет Ан.

Соответственно нотариальное заверение только подтверждает, что копия дословно воспроизводит оригинал, не противоречит закону, имеет юридическое значение и удостоверение верности его копии не запрещено законом.

То есть при предъявлении копии удостоверения участника боевых действий лицу может быть отказано в оформлении проездного документа как раз по формальному основанию - отсутствию оригинала удостоверения установленного образца или отсутствия талонов на такую перевозку.

"При этом суды могут отойти от формального толкования таких требований, но на это нужно обращение в суд. Пока судебной практики по таким вопросам нет", - говорит адвокат.

Что делать, если отказывают в продаже билета по копии удостоверения

"Для урегулирования ситуации на вокзале при необходимости ехать по более быстрому пути мы рекомендуем обратиться к Начальнику вокзала, где размещены кассы, заместителю начальника вокзала или дежурному по вокзалу. Это поможет решить вопрос мирно и просто", - советует Ан.

В случае утери удостоверения УБД необходимо получить его дубликат, поскольку копия утраченного удостоверения теряет действительность вместе с оригиналом в случае уведомления о его потере.

Кроме того, действующим законодательством предусмотрены электронные удостоверения, что значительно упрощает документооборот и уменьшает риск потери такого документа.