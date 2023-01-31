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Ветеран "Шахтера" стал игроком клуба Бекхэма

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Майами, Вторник 31 января 2023 21:02
Ветеран "Шахтера" стал игроком клуба Бекхэма Фото: Сергей Кривцов примерял футболку "Интер Майами" (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорцив

Опытный защитник Сергей Кривцов сменил донецкий "Шахтер" на североамериканскую МЛС. Там он будет защищать цвета "Интера Майами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

31-летний центрбек перебрался под крыло Фила Невилла и Дэвида Бекхэма. Легенды английского "Манчестер Юнайтед" исполняют роли главного тренера и президента "цапель".

Кривцов подписал с "Интером Майами" контракт до конца сезона-2024. Кроме того, соглашением предусмотрена опция продления сотрудничества еще на год. Ею сможет воспользоваться только клуб. Украинец вскоре присоединится к флоридцам и получит визу P-1.

На профессиональном уровне Кривцов дебютировал еще в сезоне 2006/07. Тогда он защищал цвета запорожского "Металлурга-2" во Второй лиге. Впоследствии оказался в первой команде родного города (44 поединка, 2 гола). Перед сезоном 2010/11 присоединился к рядам "Шахтера".

С тех пор Кривцов провел 224 матча за "горняков" во всех турнирах, в которых забил 13 мячей. С "оранжево-черными" центрбек завоевал 8 чемпионских титулов, 7 Кубков и 2 Суперкубка Украины. В сборной Украины сыграл 31 поединок и принял участие в Евро-2020.

Сезон-2023 в МЛС начнется в конце февраля. "Интер Майами" Кривцова начнет турнир с поединка против "Клуба де Фут Монреаль". Матч запланирован на 26 февраля.

К слову, ранее "Шахтер" оформил трансфер форварда Келси из Венесуэлы.

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