Ветеран "Шахтаря" став гравцем клубу Бекхема
Досвідчений оборонець Сергій Кривцов змінив донецький "Шахтар" на північноамериканську МЛС. Там він захищатиме кольори "Інтера Маямі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
31-річний центрбек перебрався під крило Філа Невілла та Девіда Бекхема. Легенди англійського "Манчестер Юнайтед" виконують ролі головного тренера та президента "чапель".
Кривцов підписав із "Інтером Маямі" контракт до кінця сезону-2024. Окрім того, угодою передбачена опція продовження співпраці ще на рік. Нею зможе скористатися лише клуб. Українець невдовзі приєднається до флоридців і матиме візу P-1.
На професіональному рівні Кривцов дебютував ще в сезоні 2006/07. Тоді він захищав кольори запорізького "Металурга-2" в Другій лізі. Згодом опинився у першій команді рідного міста (44 поєдинки, 2 голи). Перед сезоном 2010/11 приєднався до лав "Шахтаря".
З тих пір Кривцов провів 224 матчі за "гірників" у всіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів. Із "помаранчево-чорними" центрбек завоював 8 чемпіонських титулів, 7 Кубків і 2 Суперкубка України. У збірній України зіграв 31 поєдинок і взяв участь у Євро-2020.
Сезон-2023 у МЛС розпочнеться наприкінці лютого. "Інтер Маямі" Кривцова розпочне турнір із поєдинку проти "Клубу де Фут Монреаль". Матч запланований на 26 лютого.
Welcome, Sergii— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 31, 2023
We have signed Ukrainian international defender Sergii Kryvtsov from Ukrainian side FC Shakhtar Donetsk to a contract through the 2024 season, with an option for the 2025 campaign.
Find out all the details: https://t.co/fanAZkhF7S pic.twitter.com/ieSyiRQLtb
До слова, раніше "Шахтар" оформив трансфер форварда Келсі з Венесуели.
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