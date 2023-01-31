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"Шахтер" купил форварда из Южной Америки: кто он такой

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Вторник 31 января 2023 14:15
"Шахтер" купил форварда из Южной Америки: кто он такой Фото: Кевин Келси перед матчем "Минероса" (facebook.com/ACCDMinerosdeG)
Автор: Антон Федорцив

Руководство донецкого "Шахтера" вернулось к латиноамериканскому вектору усиления состава. В ряды "горняков" перебрался нападающий молодежной сборной Венесуэлы Кевин Келси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

18-летний форвард, сыгравший полтора сезона на взрослом уровне – второй зимний новичок отечественного гранда. Ранее "Шахтер" подписал грузинского защитника Гочолейшвили.

Келси переехал в украинскую Премьер-лигу из уругвайского "Бостон Ривера", хотя не успел сыграть за "зелено-красных" ни одного поединка. Сумма трансфера пока остается неизвестной. С "горняками" венесуэлец заключил контракт на 6 лет.

Келси является воспитанником венесуэльского "Минероса". В родном клубе он провел 31 матч, в которых забил 5 мячей. На данный момент форвард находится в лагере сборной Венесуэлы U-20 на молодежном Чемпионате Южной Америки.

В рядах "Шахтера" Келси должен обострить конкуренцию на позиции центрального нападающего. Тренерский штаб Игора Йовичевича осенью использовал там Сикана и Траоре. Зимой из аренды вернулся еще один форвард – Борячук.

К слову, украинский защитник Забарный в шаге от трансфера в "Борнмут".

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