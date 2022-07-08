Як поводитись у зоні бойових дій: відеоінструктаж

Мінінтеграції розробило відеоінструкцію про те, як варто поводитись у зоні бойових дій. Вона включає 15 пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відомства в Telegram.
Перш за все, як радять спеціалісти, слід бути зібраним, не панікувати та не реагувати на провокації.
Важливо постійно носити з собою паспорт та записку з групою крові та про можливі проблеми зі здоров’ям (хронічні захворювання, залежність від інсулінотерапії тощо).
Одягатись варто в щось темне і ні в якому разі не носити військову форму.
Не варто показувати окупантам і те, що хоча б здалеку нагадує зброю (лопату, граблі та ін.), а тим більше саме її.
Як повідомлялось, раніше Мінінтеграції опублікувало відеоінструкцію, як правильно підготуватись до евакуації.
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