Як правильно підготуватись до евакуації: відеоінструкція
Українцям розповіли, що треба покласти в "тривожну валізу", евакуюючись з домівки. Краще, щоб все необхідне було приготовлено заздалегідь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінінтеграції України.
Як радять спеціалісти міністерства в ролику, що триває усього лише 43 секунди, треба, перш за все, зібрати всі необхідні речі, воду, їжу та ліки.
Треба також не забути пакет документів (паспорт, пенсійне посвідчення, водійське посвідчення, свідоцтво про шлюб, тощо).
Дані про евакуацію слід дізнаватись лише з офіційних джерел.
Якщо ви евакуюєтесь з дитиною варто покласти до дитячого рюкзаку копію свідоцтва про народження, копії паспортів батьків та не забути про записку, де будуть вказані мінімальні дані про дитину (ім’я, телефон для зв’язку з батьками та родичами, місце проживання, тощо).
Як повідомлялося, мешканці Миколаєва, які мають роботу та підтримують економіку, можуть залишатися у місті. Решті варто евакуюватися в безпечніші регіони.
Крім того, підстав для масової організованої евакуації з Харкова зараз немає. Вона можлива у двох випадках - небезпека вторгнення російських військ в місто або окупація міста.
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