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"Ліверпуль" встановив клубний рекорд

Новини » Спорт    06.12.2018 - 11:22
"Ліверпуль" встановив клубний рекорд
Фото: "Ліверпуль" в матчі проти "Бернлі" (facebook.com/LiverpoolFC)

Так добре клуб ніколи не стартував в чемпіонаті Англії

"Ліверпуль" напередодні обіграв "Бернлі" в гостьовому матчі 15 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ), встановивши таким чином клубний рекорд. Про це повідомляється на сайті "мерсисайдців".

У стартових 15 турах "червоні" здобули 12 перемог і три матчі закінчили нічиєю і не зазнали жодної поразки. Це найкращий старт в чемпіонаті Англії за всю 126-річну історію "Ліверпуля". 

Попри рекордні показники, команда Юргена Клоппа з 39 очками йде в АПЛ тільки другою, відстаючи від лідируючого "Манчестер Сіті" на два очки.

У Лізі чемпіонів перед останнім туром групового етапу "червоні" йдуть третіми. Для виходу в плей-офф їм потрібно обіграти "Наполі".

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