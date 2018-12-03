"Вест Хем" повинен поборотися за єврокубки, - Ярмоленко

Фото: Андрій Ярмоленко (whufc.com)

Українець оцінив виступи своєї команди

Український півзахисник англійського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко оцінив виступи команди в нинішньому сезоні. Як заявив він виданню zbirna.com, команда повинна поборотися за єврокубки.

"В останньому матчі була здобута велика виїзна перемога над "Ньюкаслом" (3: 0) - виграли впевнено, по справі. Я вважаю - так це все розуміють, - що ми зараз займаємо далеко не те місце, яке нас може влаштувати. Упевнений, що команда буде додавати. Поступово повертаються в стрій травмовані гравці. Думаю, що "Вест Хем" повинен поборотися за єврокубки", - сказав Ярмоленко.

Також півзахисник розповів, як проходить його відновлення після травми.

"Настрій у мене нормальний - досить вже сумувати. Я не знаю, коли повернуся на поле, просто виконую всі приписи лікарів. Повернутися потрібно ще сильнішим, і я на це націлююся. Сили є. Хочу працювати, працювати і ще раз працювати", - зазначив він.

"Вест Хем" посідає 13 місце в чемпіонаті Англії, маючи 15 очок в 13 матчах.