"Вест Хем" підсилився оборонцем із Франції за 30 мільйонів фунтів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Потужний оборонець перебрався на Туманний Альбіон. Марокканець уклав із "молотками" 5-річний контракт.

Перехід Агерда коштував "Вест Хему" орієнтовно 30 млн фунтів. Усього два роки тому "Ренн" придбав лівоногого центрбека, який також може зіграти на фланзі, всього за 4 млн євро з "Діжона".

Наєф Агерд є вихованцем марокканського "Фатх Юніон Спорта". У минулому сезоні провів 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 3 результативні передачі. За збірну Марокко зіграв 19 поєдинків (1 гол).

За "Вест Хем" Агерд виступатиме під 27-м номером. Він став першим літнім новачком лондонців.