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"Вест Хем" підсилився оборонцем із Франції за 30 мільйонів фунтів

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Лондон, Понеділок 20 червня 2022 16:48
"Вест Хем" підсилився оборонцем із Франції за 30 мільйонів фунтів Фото: Наєф Агерд виступатиме в Англії (whufc.com)
Автор: Антон Федорців

Трансфер центрбека Наєфа Агерда з французького "Ренна" закрив лондонський "Вест Хем".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Потужний оборонець перебрався на Туманний Альбіон. Марокканець уклав із "молотками" 5-річний контракт.

Перехід Агерда коштував "Вест Хему" орієнтовно 30 млн фунтів. Усього два роки тому "Ренн" придбав лівоногого центрбека, який також може зіграти на фланзі, всього за 4 млн євро з "Діжона".

Наєф Агерд є вихованцем марокканського "Фатх Юніон Спорта". У минулому сезоні провів 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 3 результативні передачі. За збірну Марокко зіграв 19 поєдинків (1 гол).

За "Вест Хем" Агерд виступатиме під 27-м номером. Він став першим літнім новачком лондонців.

До слова, лондонський "Крістал Пелас" став претендентом на титул найстарішого клубу світу.

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