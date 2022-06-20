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Лондонський клуб прагне отримати статус найстарішого на планеті: подробиці

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Лондон, Понеділок 20 червня 2022 14:25
Лондонський клуб прагне отримати статус найстарішого на планеті: подробиці Фото: Домашня арена "Крістал Пелас" (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

Лондонський "Крістал Пелас" оголосив себе найстаршим клубом Англії та світу загалом після проведення нової історичної розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Клубні історики виявили, що справжнім роком заснування "орлів" є 1861-й, а не 1905-й. Тепер Футбольна асоціація Англії повинна надати висновок щодо об'єктивності нового статусу "Пелас".

Представник лондонців Пітер Меннінг знайшов пояснення плутанині з датами. У 1905 році футбольні ентузіасти сформували команду професіоналів. Натомість основою її створення став любительський колектив, який ще в 1861-му створили крикетисти.

Свій перший матч любительський "Крістал Пелас" провів у травні 1862 року, а рік потому став одним із фундаторів Футбольної асоціації. Досі найстарішим футбольним клубом світу залишається "Шеффілд", але нині він виступає на аматорському рівні. Найстаріший серед професіоналів – англійський "Ноттс Каунті" (1862 р.).

Лондонський клуб прагне отримати статус найстарішого на планеті: подробиці

До слова, ФІФА оприлюднила перелік міст Північної Америки, які приймуть чемпіонат світу-2026.

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