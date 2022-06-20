"Вест Хэм" усилился защитником из Франции за 30 миллионов фунтов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Мощный защитник перебрался на Туманный Альбион. Марокканец заключил с "молотками" 5-летний контракт.

Переход Агерда обошелся "Вест Хэму" ориентировочно в 30 млн фунтов. Всего два года назад "Ренн" приобрел левогоного центрбека, который также может сыграть на фланге, всего за 4 млн евро из "Дижона".

Найеф Агерд является воспитанником марокканского "Фатх Юнион Спорта". В прошлом сезоне провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативных передачи. За сборную Марокко сыграл 19 поединков (1 гол).

За "Вест Хэм" Агерд будет выступать под 27-м номером. Он стал первым летним новичком лондонцев.