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"Вест Хэм" усилился защитником из Франции за 30 миллионов фунтов

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Лондон, Понедельник 20 июня 2022 16:48
"Вест Хэм" усилился защитником из Франции за 30 миллионов фунтов Фото: Найеф Агерд будет выступать в Англии (whufc.com)
Автор: Антон Федорцив

Трансфер центрбека Найефа Агерда из французского "Ренна" закрыл лондонский "Вест Хэм".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Мощный защитник перебрался на Туманный Альбион. Марокканец заключил с "молотками" 5-летний контракт.

Переход Агерда обошелся "Вест Хэму" ориентировочно в 30 млн фунтов. Всего два года назад "Ренн" приобрел левогоного центрбека, который также может сыграть на фланге, всего за 4 млн евро из "Дижона".

Найеф Агерд является воспитанником марокканского "Фатх Юнион Спорта". В прошлом сезоне провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативных передачи. За сборную Марокко сыграл 19 поединков (1 гол).

За "Вест Хэм" Агерд будет выступать под 27-м номером. Он стал первым летним новичком лондонцев.

К слову, лондонский "Кристал Пэлас" стал претендентом на титул старейшего клуба мира.

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