"Вест Хем" скасував передсезонний збір через коронавірус

Англійський футбольний клуб "Вест Хем", за який виступає український вінгер Андрій Ярмоленко, скасував передсезонний збір першої команди в Австралії через пандемію коронавірусу. Про це повідомляється на сайті команди.

"Молотобійці" планували провести два матчі в рамках товариського турніру Queensland Champions Cup, але організатори вирішили скасувати його. Команда повинна була зіграти 15 липня проти "Брісбен Роар" і 18 липня проти "Крістал Пелас".

"Ситуація з пандемією вплинула на весь світ, єдине, що має значення - здоров'я людей. Ми сподіваємося, що турнір відбудеться пізніше і з нетерпінням чекаємо поїздки в Австралію в майбутньому", - йдеться в заяві.

Сезон в АПЛ, як і в більшості країн світу, знаходиться на вимушеній паузі через пандемію коронавірусу. На цей момент "Вест Хем" займає 16 сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 27 очок.

У нинішньому сезоні Ярмоленко зіграв в 15 матчах за клуб, забивши три м'ячі і віддавши одну результативну передачу. Велику частину сезону Ярмоленко пропустив через травму, проте в березні українець провів свій перший матч за молодіжку.