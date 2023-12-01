Как выбрать лучший второй автомобиль в семью: ключевые советы

Несколько авто в одной семье – в наше время отнюдь не чудо. Но выбирать вторую "ласточку" лучше так, чтобы не было дублирования функций и чтобы бюджет не получил чрезмерной нагрузки.

Вопрос второй машины в семье возникает обычно в двух случаях: когда двум лицам нужно одновременно ехать в разных направлениях или когда имеющийся экземпляр чем-то неудобен для одного из водителей. Однако когда вы готовы потратить так или иначе заметную сумму, следует учесть несколько дополнительных факторов – чтобы вторая машина могла приносить максимальную выгоду.

Главные принципы подбора второй машины

Вкусы и предпочтения каждого члена семьи, разумеется, это первое, что будет учтено при выборе второй машины. Но есть некоторые практические соображения, к которым следует прислушиваться.

Р азный функционал . Логично, чтобы два автомобиля из одного гаража минимально пересекались по возможностям. Даже если вторую покупают не для особых целей, а в случае, когда двоим членам семьи одновременно нужен любой транспорт. Имея две разных по типу и классу машины, вы расширите транспортные возможности семьи.

. Логично, чтобы два автомобиля из одного гаража минимально пересекались по возможностям. Даже если вторую покупают не для особых целей, а в случае, когда двоим членам семьи одновременно нужен любой транспорт. Имея две разных по типу и классу машины, вы расширите транспортные возможности семьи. Расход горючего . Целесообразно сделать так, чтобы одна машина была максимально экономичной. Ее можно использовать для неважных рутинных поездок, да и вообще, в наше время трудно гарантировать, что завтра заправка полного бака не окажется для вас обременительной.

. Целесообразно сделать так, чтобы одна машина была максимально экономичной. Ее можно использовать для неважных рутинных поездок, да и вообще, в наше время трудно гарантировать, что завтра заправка полного бака не окажется для вас обременительной. Тип топлива . Есть смысл "кормить" оба авто одинаковым горючим. Так удобнее держать запас, не надо иметь отдельные канистры, проще покупать зимние присадки для топлива, да и любимая СТО у вас в таком случае будет одна.

. Есть смысл "кормить" оба авто одинаковым горючим. Так удобнее держать запас, не надо иметь отдельные канистры, проще покупать зимние присадки для топлива, да и любимая СТО у вас в таком случае будет одна. Марка машины. С точки зрения холодной логики разумнее было бы иметь два авто одного бренда: это опять-таки означает одного доверенного автомеханика, одну "удвоенную" программу лояльности от СТО, дисконт в магазине запчастей и другие "внутрисемейные" бонусы. Но ясно, что это условие объективно не всегда может быть реализовано.

Ниже мы предоставляем своего рода классификацию, разделяющую вторые автомобили в семьи по их пользе для хозяйства.

Для города: В-класс и электромобиль

Раньше этот сегмент мы бы назвали как-то вроде "машина для жены", но в настоящее время это выглядит скорее как просто городской автомобильчик для ежедневных разъездов, для коротких поездок в одиночку или в маленькой компании. Причем ищите не обязательно что-то вроде Smart или Ravon R2, даже в большом городе может быть удобен небольшой кроссовер В-сегмента, хорошо паркующийся на бордюрах и результативно барахтающийся в нерасчищенном снегу. Во многих случаях идеальным вариантом будет электромобиль: в городе хватит "электрички" даже с небольшой автономностью, а для "дальнобойных" маршрутов семья будет использовать свою главную машину с ДВС.

Для дачи и обслуживания усадьбы

Как же бывает жаль класть в чистый багажник кусты колючих роз или, скажем, только что приобретенную газонокосилку! С другой стороны, вызывать грузовое такси из-за такого пустяка тоже не всегда разумно. Поэтому дачники или просто жители частной усадьбы часто имеют в хозяйстве что-то недорогое, но максимально практичное – высокий универсал типа Renault Kangoo или VW Caddy, легкий пикапчик "Таврия" ЗАЗ-11055, а то и грузовой фургон в размерности Transporter`а. А тот, кто держит для работ рамный пикап с приводом 4х4, параллельно может использовать его для выездов в дикую природу, например, на рыбалку. Хотя для такого хобби настоящие мужчины покупают отдельный транспорт.

Для рыбалки

На роль машины для любителя рыбалки подойдут разные модели, но многое зависит от способа, которым рыбак добирается до собственно рыбы. Если субботний выезд рыбака связан с транспортировкой палатки и лодки с двигателем (пусть даже резиновой), то это один тип авто, а если рыбалка стартует с хорошо оборудованной базы отдыха, то – другой. И во внимание следует принять качество дорог вблизи любимых рыбных мест.

В любом случае важны три условия – большой багажник, устойчивый к грязи салон и техническая надежность, потому что отказ транспорта в отдаленном от цивилизации месте может испортить не только выходной, но и начало рабочей недели. Интересным вариантом здесь может быть конкретный внедорожник одного из старых поколений типа Toyota Prado, Land Cruiser 100, Nissan Patrol и т.д. Престижная машина, вышедшая из моды, сильно теряет в цене, при том что запас ресурса в ней будет еще значителен, и в режиме выходного дня машины хватит еще на много лет. Правда, надо быть готовым, что на один-два ремонта сразу после покупки придется изрядно потратиться.

Для дальних поездок

Одна из машин в семье может быть приобретена с прицелом на использование для "дальнобойных" поездок. Она может быть с мощным двигателем, механической коробкой передач, полным приводом и даже с большим аппетитом, который в загородном режиме проявляется наименьшим образом. Из того, что очень желательно – просторный салон, неприхотливый относительно горючего двигатель, большие колеса с шинами высокого профиля, которые не боятся неожиданных выбоин на асфальте. На такую роль часто берут “внедорожные” версии обычных универсалов типа Skoda Octavia Scout, Audi A4 Allroad, Subaru Outback или недорогие кроссоверы средней размерности, например, как Chevrolet Captiva, Kia Sorento, Hyundai Tucson.

Если коротко

В качестве второго авто покупайте то, что сможете без проблем "прокормить". А еще то, что будет меньше времени простаивать без дела. Ведь большинство подержанных авто устаревают не только из-за пробега, но и из-за календарного возраста – так что не стоит делать так, что машина стареет напрасно, без вашего пользования ею.



