Не морозы, а заморозки. Синоптики объяснили, чем опасно снижение температуры

Начиная с 17 апреля этого года, если температуры воздуха и поверхности почвы будут снижаться до 0 градусов и ниже, то это уже можно считать заморозками, а не морозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook .

Такие заморозки имеют потенциально опасный или стихийный характер, поскольку в Украине уже начался вегетационный период когда среднесуточная температура воздуха составляет +5 градусов и выше.

"Заморозок - явление, характерное для переходных периодов от зимы к лету и от лета к зиме. Обычно заморозком называют кратковременное снижение температуры воздуха или поверхности почвы до 0°С и ниже на фоне постоянной положительной температуры", - говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что заморозки чаще всего отмечаются в ночные или утренние часы при ясной, тихой погоде, когда создаются условия для интенсивного радиационного выхолаживания земной поверхности и приземного слоя воздуха.

"Заморозки возможны также вследствие общего похолодания. Опасные заморозки преимущественно имеют адвективно-радиационный характер", - гооврится в сообщении.

Напомним, в трех областях Украины произошли масштабные подтопления. В частности, в Киевской области из-за наводнения размыло дамбу и в Иванкове затопило дороги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.