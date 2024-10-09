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С весны в Украине стало в пять раз больше мобилизованных, - немецкий генерал

Киев, Среда 09 октября 2024 13:32
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С весны в Украине стало в пять раз больше мобилизованных, - немецкий генерал Фото: в Германии отметили прогресс в мобилизации в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

С весны в Украине стало в пять раз больше мобилизованных. Ситуация с артиллерией на фронте улучшилась - преимущество россиян уменьшилось.

Об этом заявил руководитель специального штаба по вопросам Украины в Минобороны Германии Кристиан Фройдинг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Как отмечает издание, в Бундесвере видят большой прогресс в мобилизации в Украине

"Мы имеем представление об количестве украинских призывников. И оно значительно возросло с весны, а именно в пятизначном диапазоне", - заявил Фройдинг.

По его словам, украинская армия также получает больше боеприпасов, поэтому преимущество российских войск в артиллерии уменьшилось.

"Артиллерийское преимущество россиян уже не такое большое, как весной. Оно уменьшилось с восьми к одному до примерно трех к одному", - отметил немецкий генерал.

Проблемы со снарядами

Напомним, что зимой 2023 года в Украине стали говорить о проблемах с поставками боеприпасов для артиллерии. В Европейском союзе инициировали проект по производству миллиона артиллерийских снарядов для Украины. Планировалось, что к марту 2024 года Украина должна получить миллион боеприпасов, однако поставки задерживаются.

На фоне этого Чехия создала собственную инициативу по закупке боеприпасов для украинской армии в третьих странах. Украинские производства также увеличили производство снарядов.

Как недавно сообщили в Минобороны, преимущество российской армии в артиллерийских снарядах на фронте сократилось почти втрое.

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