С весны в Украине стало в пять раз больше мобилизованных, - немецкий генерал

С весны в Украине стало в пять раз больше мобилизованных. Ситуация с артиллерией на фронте улучшилась - преимущество россиян уменьшилось.

Об этом заявил руководитель специального штаба по вопросам Украины в Минобороны Германии Кристиан Фройдинг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Как отмечает издание, в Бундесвере видят большой прогресс в мобилизации в Украине

"Мы имеем представление об количестве украинских призывников. И оно значительно возросло с весны, а именно в пятизначном диапазоне", - заявил Фройдинг.

По его словам, украинская армия также получает больше боеприпасов, поэтому преимущество российских войск в артиллерии уменьшилось.

"Артиллерийское преимущество россиян уже не такое большое, как весной. Оно уменьшилось с восьми к одному до примерно трех к одному", - отметил немецкий генерал.