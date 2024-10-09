З весни в Україні стало у п'ять разів більше мобілізованих, - німецький генерал

З весни в Україні стало у п'ять разів більше мобілізованих. Ситуація з артилерією на фронті покращилася - перевага росіян зменшилася.

Про це заявив керівник спеціального штабу з питань України у Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Як зазначає видання, у Бундесвері бачать великий прогрес у мобілізації в Україні

"Ми маємо уявлення про кількість українських призовників. І вона значно зросла з весни, а саме в п'ятизначному діапазоні", - заявив Фройдінг.

За його словами, українська армія також отримує більше боєприпасів, тому перевага російських військ в артилерії зменшилася.

"Артилерійська перевага росіян уже не така висока, як навесні. Вона зменшилася з восьми до одного до приблизно трьох до одного", - зазначив німецький генерал.