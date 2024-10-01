Преимущество российской армии в снарядах на поле боя сократилось до 3:1, - Минобороны
Российская армия сохраняет превосходство в артиллерийских снарядах на фронте. Но с зимы 2024 года она сократилась почти втрое.
Об этом первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в ходе телемарафона.
"На сегодняшний день соотношение использования артиллерийских боеприпасов на поле боя сократилось по сравнению с зимой 2024 года. Тогда соотношение было 1 к 8. На сегодняшний день оно составляет по 1 к 3", - сказал он.
Гаврилюк заявил, что Украине сложно конкурировать в производстве вооружения, военной техники и боеприпасов из РФ, промышленный потенциал которой больше. Поэтому решающее значение имеет помощь иностранных партнеров и эффективная работа чиновников.
"Нашими ведомствами, правительством и руководством Украины проводится весомая работа в направлении создания совместных предприятий для того, чтобы мы имели, с помощью наших партнеров, способность производить всю номенклатуру вооружения и военной техники, которая нам необходима", - добавил первый замминистра.
Напомним, в апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил о соотношении артиллерийских снарядов 1 к 10 . "Сможем ли мы удержать позиции? Нет. В любом случае, с такой статистикой они будут оттеснять нас каждый день", - сказал он.
В апреле была разблокирована помощь США. Кроме того, в 2024 году Украина начала получать снаряды по чешской инициативе.
По данным отчета Института изучения войны (ISW), за июнь Вооруженные силы Украины начали получать артиллерийские боеприпасы из стран Запада, но объемы еще не позволяли ВСУ эффективно противостоять россиянам.