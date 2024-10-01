Преимущество российской армии в снарядах на поле боя сократилось до 3:1, - Минобороны

Российская армия сохраняет превосходство в артиллерийских снарядах на фронте. Но с зимы 2024 года она сократилась почти втрое.

Об этом первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в ходе телемарафона.

"На сегодняшний день соотношение использования артиллерийских боеприпасов на поле боя сократилось по сравнению с зимой 2024 года. Тогда соотношение было 1 к 8. На сегодняшний день оно составляет по 1 к 3", - сказал он.

Гаврилюк заявил, что Украине сложно конкурировать в производстве вооружения, военной техники и боеприпасов из РФ, промышленный потенциал которой больше. Поэтому решающее значение имеет помощь иностранных партнеров и эффективная работа чиновников.

"Нашими ведомствами, правительством и руководством Украины проводится весомая работа в направлении создания совместных предприятий для того, чтобы мы имели, с помощью наших партнеров, способность производить всю номенклатуру вооружения и военной техники, которая нам необходима", - добавил первый замминистра.