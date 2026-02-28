Весна встретит облачностью и теплом до +13: какой будет погода в Украине 1 марта

Погода в Украине

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, но без осадков.

Ночью и утром местами туман, на дорогах страны, кроме юга и запада, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла, на западе и юге страны 8-13° тепла.

Погода в Киеве

В Киеве и области ожидается переменная облачность, без осадков.

По области ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 4-6° тепла.