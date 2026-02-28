Весна встретит облачностью и теплом до +13: какой будет погода в Украине 1 марта

В Украине завтра, 1 марта, прогнозируют облачную погоду без осадков, местами температура повысится до 13° тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Читайте также: Большая вода уже в марте: какие регионы под угрозой и какую поддержку готовит власть
Завтра в Украине ожидается переменная облачность, но без осадков.
Ночью и утром местами туман, на дорогах страны, кроме юга и запада, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла, на западе и юге страны 8-13° тепла.
В Киеве и области ожидается переменная облачность, без осадков.
По области ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололедица.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 4-6° тепла.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.
Также метеорологи дали предварительный прогноз на 2026 год: средние и экстремальные температуры, количество осадков и ожидаемая погода - в пределах нормы или немного теплее.