Общество Образование Деньги Изменения

Весна встретит облачностью и теплом до +13: какой будет погода в Украине 1 марта

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 1 марта (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине завтра, 1 марта, прогнозируют облачную погоду без осадков, местами температура повысится до 13° тепла.

Погода в Украине

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, но без осадков.

Ночью и утром местами туман, на дорогах страны, кроме юга и запада, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла, на западе и юге страны 8-13° тепла.

Погода в Киеве

В Киеве и области ожидается переменная облачность, без осадков.

По области ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 4-6° тепла.

 

Прогнозы на март

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.

Также метеорологи дали предварительный прогноз на 2026 год: средние и экстремальные температуры, количество осадков и ожидаемая погода - в пределах нормы или немного теплее.

