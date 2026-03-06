Весна с зимним настроением: где сегодня ждать дождя с мокрым снегом

Погода в Украине

По информации синоптиков, сегодня на погоду в Украине будет влиять поле повышенного атмосферного давления, которое распространяется из Западной Европы. Благодаря этому в большинстве областей сохранится сухая погода без осадков.

В то же время из-за атмосферного фронта ночью в северо-восточных и большинстве центральных областей, а днем на востоке и юго-востоке страны возможны небольшой мокрый снег и дождь.

Метеорологи также отмечают, что в верхних слоях атмосферы в Украину будет поступать прохладный воздух с севера, поэтому температуры будут оставаться относительно низкими.

Ночью температура воздуха составит от +3 до -2 градусов, а в Карпатах ожидается 3-8 градусов мороза.

Днем по стране прогнозируют от +1 до +6 градусов. Немного теплее будет на западе Украины и на юге Одесской области, где воздух прогреется до +6...+11 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня прогнозируют облачную погоду без осадков.

Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью в Киеве температура составит 0...-2 градуса, днем воздух прогреется до +3...+5 градусов. Синоптики также предупреждают, что ночью на дорогах местами возможна гололедица.