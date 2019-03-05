Весна прийшла до Києва на тиждень раніше кліматичної норми

Кліматологи оголосили про прихід до Києва метеорологічної норми

Метеорологическая весна в этом году пришла в столицу на неделю раньше климатической нормы и, как ожидается, погода в Киеве будет теплой и дальше. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные метеостанции Центральной геофизической обсерватории.

Как отмечается в сообщении, среднесуточная температура воздуха в столице 4 марта достигла 5,4 градуса тепла. Учитывая прогнозы Укргидрометцентра, положительные температуры будут держаться и дальше.

"Это значит, что в Киев пришла метеорологическая весна", - говорится в сообщении.

По данным обсерватории, метеорологическая зима длилась с 13 ноября по 3 марта - всего 111 дней. Это на шесть дней дольше климатической нормы. Среди зим XXI века она оказалась четвертой по продолжительности, несмотря на ее в целом несуровость.

Особенностью зимы было то, что уже с 15 ноября образовался устойчивый снежный покров, который держался в течение трех месяцев, что случилось впервые после 2012 года, отметили в обсерватории.

"Однако, несмотря на это, минимальная температура воздуха в столице не опустилась ниже минус 15 градусов, а таких зим в столице было до этого только 6 за 139 лет наблюдений", -отмечается в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, средняя температура этой календарной зимы в Киеве составила 2,0 градуса мороза, что на 2,0 градуса выше климатической нормы.

Напомним, 17 февраля в Киеве был зафиксирован первый температурный рекорд в 2019 году. Среднесуточная температура впервые за 139 лет наблюдений составляла 4,6 градусов тепла, что на 0,1 градуса выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня, которое было зафиксировано в 1974 году.