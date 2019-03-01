Лютий 2019 року у Києві увійшов до десятки найтепліших в історії

Фото: Лютий у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Середня температура перевищила норму майже на 5 градусів

Середня температура повітря лютого у Києві склала 0,6 градусів, що вище за кліматичну норму на 4,8 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії.

Як зазначили в обсерваторії, лютий 2019 року увійшов до десятки найтепліших за 139 років спостереження у Києві.

За даними кліматологів, найхолодніше було 23 лютого, коли мінімальна температура опустилась до 7,7 градусів морозу, а найтепліше - 28 числа, коли максимальна температура піднялась до 11,2 градусів тепла.

Опадів у Києві випало 34 мм, що склало 74% кліматичної норми.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 лютого в Києві було зафіксовано перший температурний рекорд у 2019 році. Середньодобова температура вперше за 139 років спостережень становила 4,6 градусів тепла, що на 0,1 градусів вище попереднього рекордного значення температури для цього дня, який було зафіксовано у 1974 році.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, 13 листопада 2018 року до Києва завітала метеорологічна зима, яка в цьому році прийшла в столицю на місяць раніше минулорічної.