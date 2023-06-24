Гребчиха Лузан завоевала второе "золото" на Европейских играх

Украинская гребчиха Людмила Лузан получила уже третью награду в рамках Европейских игр 2023 года в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

26-летняя спортсменка выиграла вторую золотую медаль на Европиаде. Она триумфовала в индивидуальном соревновании каноисток.

Лузан финишировала первой на дистанции 500 м. Результат украинки составил 2:02,920 минуты. Она более чем на секунду опередила главных конкуренток – испанку Корберу и венгерку Кисс.

Для Лузан эта награда стала уже третьей на играх этого года. Ранее она в паре с Валерией Теретой выиграла соревнования двоек на полукилометровой дистанции. Впоследствии отечественная гребчиха взяла "серебро" в программе каноэ-одиночек на 200 м.

Лузан стала лидером сборной Украины по количеству завоеванных медалей. По две награды выиграли ее коллеги – байдарочники. Олег Кухарик и Игорь Трунов взяли "золото" в соревновании байдарок-двоек, а затем – серебряную медаль среди четверок.

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