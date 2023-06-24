Веслувальниця Лузан здобула друге "золото" на Європейських іграх

Українська веслувальниця Людмила Лузан здобула вже третю нагороду в рамках Європейських ігор 2023 року в Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

26-річна спортсменка виграла другу золоту медаль на Європіаді. Вона тріумфувала в індивідуальному змаганні каноїсток.

Лузан фінішувала першою на дистанції 500 м. Результат українки склав 2:02,920 хвилини. Вона на понад секунду випередила головних конкуренток – іспанку Корберу та угорку Кісс.

Для Лузан ця нагорода стала вже третьою на цьогорічних Іграх. Раніше вона в парі з Валерією Теретою виграла змагання двійок на півкілометровій дистанції. Згодом вітчизняна веслувальниця здобула "срібло" в програмі каное-одиночок на 200 м.

Лузан стала лідеркою збірної України за кількістю здобутих медалей. По дві нагороди вибороли її колеги – байдарочники. Олег Кухарик та Ігор Трунов виграли "золото" в змаганні байдарок-двійок, а потім – срібну медаль серед четвірок.

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