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Веслувальниця Лузан здобула друге "золото" на Європейських іграх

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Краків, Субота 24 червня 2023 14:57
Веслувальниця Лузан здобула друге "золото" на Європейських іграх Фото: Людмила Лузан вдруге перемогла в Кракові (canoeicf.com)
Автор: Антон Федорців

Українська веслувальниця Людмила Лузан здобула вже третю нагороду в рамках Європейських ігор 2023 року в Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

26-річна спортсменка виграла другу золоту медаль на Європіаді. Вона тріумфувала в індивідуальному змаганні каноїсток.

Лузан фінішувала першою на дистанції 500 м. Результат українки склав 2:02,920 хвилини. Вона на понад секунду випередила головних конкуренток – іспанку Корберу та угорку Кісс.

Для Лузан ця нагорода стала вже третьою на цьогорічних Іграх. Раніше вона в парі з Валерією Теретою виграла змагання двійок на півкілометровій дистанції. Згодом вітчизняна веслувальниця здобула "срібло" в програмі каное-одиночок на 200 м.

Лузан стала лідеркою збірної України за кількістю здобутих медалей. По дві нагороди вибороли її колеги – байдарочники. Олег Кухарик та Ігор Трунов виграли "золото" в змаганні байдарок-двійок, а потім – срібну медаль серед четвірок.

Європейські ігри, веслування, каное-одиночка, 500 м, жінки:

  1. Людмила Лузан (Україна)
  2. Марія Корбера (+1,070)
  3. Агнес Кісс (+1,656)

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