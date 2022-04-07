На Волинському напрямку є імовірність ракетно-бомбових ударів з Білорусі, - Генштаб

На Волинському напрямку окупанти можуть завдати ракетно-бомбових ударів з території Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

Окрім того, Збройні сили України продовжують відтісняти ворога та звільняти тимчасово захоплені окупантами території на окремих напрямках.

"На Волинському напрямку існує імовірність ракетно-бомбових ударів ворога по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з території республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вогонь окупанти будуть наносити по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Раніше ми повідомляли, що окупанти проводять демонстрації, щоб завадити перекиданню підрозділів ЗСУ з Полісся.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 43-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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