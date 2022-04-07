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На Волинському напрямку є імовірність ракетно-бомбових ударів з Білорусі, - Генштаб

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Четвер 07 квітня 2022 19:58
На Волинському напрямку є імовірність ракетно-бомбових ударів з Білорусі, - Генштаб Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

На Волинському напрямку окупанти можуть завдати ракетно-бомбових ударів з території Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Повідомляється, що вогонь окупанти будуть наносити по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

"На Волинському напрямку існує імовірність ракетно-бомбових ударів ворога по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з території республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, Збройні сили України продовжують відтісняти ворога та звільняти тимчасово захоплені окупантами території на окремих напрямках.

Раніше ми повідомляли, що окупанти проводять демонстрації, щоб завадити перекиданню підрозділів ЗСУ з Полісся.

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