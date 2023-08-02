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Вертолеты, пересекшие воздушное пространство Польши, охраняли Лукашенко, - Гаюн

Фото: белорусские вертолеты, пересекшие границу с Польшей, охраняли Лукашенко (wikimedia)
Автор: Максим Шушко

Белорусские вертолеты, нарушившие 1 августа воздушную границу Польши, охраняли Александра Лукашенко. Диктатор находился в резиденции "Вискули", которая в 7,5 км от границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Белорусский Гаюн" в Telegram.

Отмечается, что белорусский диктатор Александр Лукашено с вечера 30 июля находится в своей резиденции "Вискули", недалеко от границы с Польшей. Для его охраны из Мачулищ, еще 29 июля было переброшено 2 вертолета, Ми-8 и Ми-24. Но уже 1 августа эти вертолеты улетели патрулировать границу в Каменецком районе Брестской области.

По данным мониторинговой группы, пилоты военно-воздушных сил Республики Беларусь вполне могли залететь на территорию Польши. Группа пришла к выводу, что это было сделано случайно.

Белорусские вертолеты пересекли границу с Польшей

1 августа жители польского села Беловеж сообщили, что над их домами пролетали два боевых самолета Беларуси - Ми-24 и Ми-8. Однако власти Польши сначала заявили, что нарушения границы не произошло.

Позже в тот же день Минобороны Польши подтвердило, что произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами. В ведомстве добавили, что НАТО было проинформировано об инциденте.

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