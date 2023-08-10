Россияне терпят значительные потери в районе Кременной: карты боев ISW

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Украинский Генштаб сообщил, что ВСУ отразили российские атаки к северу от Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска) и к северо-востоку от Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска сформировали наступательную группировку, пытающуюся прорвать оборону Украины с целью продвижения непосредственно в Купянск.

Минобороны России заявило, что штурмовые группы 6-й общевойсковой армии якобы захватили четыре украинских позиции и пять наблюдательных пунктов вблизи урочища Маньковка (около 15 км восточнее Купянска).

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что российские войска продолжают нести значительные потери на линии Сватово-Кременная и направили в Сватовый медперсонал 442-го окружного военного госпиталя МО РФ для эвакуации раненых.

Сообщается, что 9 августа украинские войска продолжали контратаку на линии Сватово-Кременной. Минобороны России утверждает, что украинские войска контратаковали в районе Новоселовского, Синьковки и урочища Маньковка.





Бои в Донецкой области

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия к югу от Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах. Российские источники утверждали, что украинские силы наступали вблизи Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. Геолокационные кадры, опубликованные 8 августа, показывают, что российские войска якобы продвинулись к западу от Ягодного (2 км к северу от Бахмута).

Генштаб Украины 9 августа сообщил, что украинские силы отразили российские нападения в окрестностях Клищиевки, северо-восточнее Дружбы и вблизи Зайцева, а заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сказала, что российские силы последовательно контратакуют на этих направлениях.

9 августа российские войска продолжали наступательные операции на участке Авдеевка-Донецк, но не добились никаких подтвержденных успехов. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Северного, Марьинки, Новомихайловки и Новокалинового.

"Южная ось"

Сообщается, что 9 августа украинские силы совершили ограниченную наземную атаку на западе Донецкой области.

Украинские войска продолжали наступательные операции в районе границы Донецкой и Запорожской областей и продвинулись вперед. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска добились частичного успеха в направлении Урожайного и Приютного.

Российский "военкор" утверждал, что украинские войска захватили позиции на северной окраине Урожайного, а другие российские источники сообщили об украинских достижениях в этом районе. Также они утверждали, что 9 августа украинские силы также атаковали вблизи Старомайорского.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили попытки россиян отбить утраченные позиции у Староморского. Геолокационные кадры, опубликованные 9 августа, показывают, что украинские силы недавно продвинулись северо-восточнее Роботиного.

Спикер Таврической группировки войск ВСУ Сергей Кузьмин 8 августа заявил, что украинские силы продвинулись на сотни метров вблизи Роботиного. 9 августа Маляр заявила, что ВСУ добились частичного успеха возле Вербового.

Российский "военкор" утверждал, что украинские войска закрепились на новых позициях в трех километрах северо-восточнее Роботиного и получили контроль над неопределенной позицией.