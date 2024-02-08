Оккупанты готовят трансграничные рейды и пытаются продвинуться под Авдеевкой: карты ISW

Позиционные боевые действия на фронте продолжаются вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута, на западе Запорожской области, возле Новомихайловки Донецкой области и в районе н.п. Крынки Херсонской области. Российские захватчики пытаются продвинуться под Авдеевкой.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на отчет Института изучения войны ( ISW ).

Восход Украины. Операция №1 - Луганская область

Сообщается, что отдельные подразделения Росгвардии провели оперативную передислокацию в приграничные районы Белгородской области. Как заявил украинский военный обозреватель Константин Машовец 7 февраля, подразделения 116-й бригады спецназначения Росгвардии, а именно ее 900-й и 902-й полки, передислоцировались в Белгородскую область из оккупированной части Донецкой области в первую неделю февраля. Он отметил, что эти полки обладают особо мощным артиллерийским составом, поэтому, вероятно, их передислоцировали в Белгородскую группировку войск.

Ранее эксперты ISW отмечали, что 116-я бригада спецназначения Росгвардии и ее новые полки были переброшены в оккупированную часть Донецкой области в конце декабря 2023 года для обеспечения "правопорядка" в оккупированных районах Украины, поэтому их скорая передислокация "заслуживает внимания".

Также аналитики ISW оценивали, что российские силы могут совершить тактические диверсионные трансграничные рейды в Харьковскую область из Белгородской области, чтобы отвлечь и отбросить ВСУ от направления Купянск-Сватово-Кременная, где сейчас войска РФ проводят наступательные операции, и по меньшей мере два полка Росгвардии могут поддерживать такую будущую диверсионную деятельность.

"Однако российские войска вряд ли смогут провести широкомасштабные наступательные операции в Харьковской области из Белгородской области", - говорится в отчете.

7 февраля продолжались позиционные боевые действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российские и украинские силы сообщили о позиционных боях северо-восточнее Купянска возле Синьковки и Ивановки; юго-восточнее Купянска возле Табаевки; к западу от Кременной у Тернов и Торского; юго-западнее Кременной возле Григоровки; и к югу от Кременной у Белогоровки.

Российские источники утверждали, что якобы войска РФ достигли тактических высот восточнее Тернов и захватили позиции в промзоне Белогоровки, но аналитики ISW не наблюдали визуальных доказательств этих заявленных достижений.

Российский "военкор" сообщил, что войска РФ якобы намерены выйти к реке Оскол на Купянском направлении и захватить город Лиман к западу от Кременной.

Операция №2 - Донецкая область

7 февраля в районе Бахмута продолжались ограниченные позиционные боевые действия, однако подтвержденных изменений на линии фронта не последовало. Украинские и российские источники сообщали о позиционных боях северо-западнее Бахмута вблизи Богдановки; к западу от Бахмута у Ивановского; и к юго-западу от Бахмута возле Клещиевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 7 февраля, показывают, что войска РФ недавно совершили незначительное продвижение к северо-востоку от Нью-Йорка (к западу от Горловки). Как утверждало Министерство обороны РФ, их силы якобы отразили украинские атаки северо-западнее Горловки близ Шумов и Южного.

Сообщается, что войска РФ продолжали продвижение в северной части Авдеевки, хотя 7 февраля не было подтвержденного контроля над изменениями местности в этом районе.

Несколько российских "военкоров" утверждали, что войска РФ якобы продвигались на юг вдоль Железнодорожного переулка на северо-западе Авдеевки. Один российский блоггер рассказывал, что подразделения 114-й ОМСБр ("ДНРовцы") и 30-й ОМСБр войск РФ во время маневра якобы проникли в украинскую группировку на переулке Железнодорожном в попытке отрезать и изолировать подразделения ВСУ на две группировки в точке.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что войска РФ вышли на северную часть садового общества на переулке Железнодорожном.

Российские "военкоры" также утверждали, что войска РФ продвинулись на запад к коксохимическому заводу на северо-западе Авдеевки. По словам Машовца, сейчас российские войска сосредоточены на перекрытии улицы Грушевского, оставшейся украинской сухопутной линией связи, которая идет к западу от коксохима до Авдеевки через северо-западную часть населенного пункта. Российские блоггеры также утверждали, что сейчас войска РФ контролируют от 18 до 20 процентов Авдеевки.

Войска РФ недавно подтвердили наступление на запад и юго-запад от города Донецк. Геолокационные кадры, опубликованные 7 февраля, показывают, что захватчики продвинулись на восточную окраину Георгиевки (к западу от Донецка), а несколько "военкоров" утверждают, что войска РФ якобы закрепились в этом населенном пункте.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 7 февраля, показывают, что части 155-й российской морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот) продвинулись к восточной Новомихайловке вдоль улицы Ленина, согласующейся с заявлениями нескольких российских "военкоров" о том, что войска РФ вошли в восточную часть Новомихайловки.

Украинские и российские источники сообщали, что позиционные боевые действия продолжались к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Победы и Новомихайловки.

"Южная ось"

Войска РФ недавно подтвердили продвижение в районе границы Донецкой и Запорожской областей на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 7 февраля. Геолокационные кадры, опубликованные 6 февраля, и данные NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) от 6 февраля указывают на то, что российские силы продвинулись севернее Никольского (восточнее Угледара).

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы продвинулись восточнее Угледара в направлении Южнодонбасской шахты. Другой российский блоггер рассказывал, что оккупанты продвинулись к югу от Великой Новоселки возле Старомайорского, но эксперты ISW не нашли визуального подтверждения этого утверждения.

Украинские и российские источники утверждают, что позиционные боевые действия продолжались юго-восточнее Великой Новоселки в районе Золотой Нивы и юго-западнее Великой Новоселки в районе Приютного.

Позиционные боевые действия продолжались 7 февраля на западе Запорожской области, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы. Украинские и российские источники заявляли, что позиционные боевые действия продолжались вблизи Работино и Вербового (восточнее Работино).

Российский "военкор" заявил, что украинские беспилотники ограничивают способность войск РФ использовать бронетехнику день и ночь на Ореховском направлении, и что российские силы испытывают острую нехватку дронов. Блогер утверждал, что войска РФ сосредоточены на Бахмутском и Донецком направлениях, но предложил им возобновить наступательные операции на Запорожском направлении, чтобы растянуть резервы ВСУ и отвести их от других критических направлений.

Украинские и российские силы подтвердили наступление на восточном (левом) берегу Херсонской области на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 7 февраля.

Геолокационные кадры, опубликованные 7 февраля, показывают, что Силы обороны продвинулись в восточных рынках. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 7 февраля, показывают, что войска РФ продвинулись в южных рынках. Украинские и российские источники заявляли, что в Крынках продолжались позиционные столкновения.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в своде 7 февраля сообщали, что Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра, отразили атаки россиян вблизи Ивановского (Донецкая область) и поразили два состава боеприпасов противника.

За прошедшие сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений.