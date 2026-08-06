Вертолет с Трампом из-за проблем со связью пролетел рядом с самолетом над Вашингтоном, - NYT

Во вторник военный вертолет с президентом США Дональдом Трампом приблизился на расстояние менее 1,5 км к пассажирскому самолету над Вашингтоном. Причиной инцидента стала проблема со связью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Как пишет издание, инцидент произошел вскоре после 14:30 4 августа, когда Трамп летел из Белого дома на объединенную военную базу Эндрюс. Это был первый этап запланированной поездки в Лос-Анджелес.
Согласно аудиозаписями, перед взлетом экипаж вертолета Marine One (на борту которого был президент США) - трижды пытался предупредить диспетчеров в диспетчерской вышке Национального аэропорта о том, что до взлета осталось три минуты.
Судя по всему, диспетчер не услышал эти сообщения, а вертолет продолжил движение. Это привело к тому, что Marine One оказался на траектории полета пассажирского самолета Envoy Air.
Два источника, знакомые с предварительными выводами Федерального управления гражданской авиации, сказали, что в точке максимального сближения вертолет находился от самолета на расстоянии 0,8 мили по горизонтали и 700 футов по вертикали (суммарно менее 1,5 км). Это расстояние оказалось большим, чем разрешено правилами.
Тем временем The Guardian пишет, что Федеральное управление гражданской авиации США расследует инцидент.
Напомним, в сентябре 2025 года вертолет с Дональдом Трампом и его женой Меланией совершил экстренную посадку в Лондоне из-за гидравлической проблемы.
Также мы писали, что в январе этого года президентский самолет вылетел с Трампом в Давос, однако вскоре вернулся в США по причине неисправности.
Ранее РБК-Украина сообщало, что 20 июня Трамп представил новый президентский борт, который ему подарил Катар.