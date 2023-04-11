Войска РФ продолжают наступать на четырех направлениях, - Генштаб
РФ продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили 52 атаки противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.
За прошедшие сутки противник нанес 39 авиационных и 7 ракетных ударов, 4 из которых - из ЗРК С-300 по мирному городу Краматорск. Совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации продолжают находиться на территории республики Беларусь. Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности. За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч и Каменская Слобода Черниговской области; Екатериновка, Волфино, Андреевка и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелечья, Старица, Гатище, Волчанские Хутора, Охримовка, Малая Волчья и Ольховатка на Харьковщине.
- На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись населенные пункты Каменка, Колодезное, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Ольшана, Кондрашовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.
- На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка. Артиллерийские обстрелы получили Новоегоровка, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области, а также Торское, Спорное и Берестовое Донецкой области.
- На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Григоровка и Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Хромово, Ивановское, Предтечино, Часов Яр, Озаряновка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Невельское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку и Марьинку. В то же время, вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.
- На Шахтерском направлении, в течение суток, враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленка и Большая Новоселка в Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. За прошедшие сутки произвел обстрелы населенных пунктов, что неподалеку с линией боевого столкновения. Среди них – Времовка Донецкой области; Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области.
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также удару по зенитно-ракетному комплексу противника.
За прошедшие сутки был сбит вражеский вертолет Ми-24, а также 9 БпЛА разных типов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также боеприпасов противника.
Ранее мы писали, что Украинские военные настолько истощили силы "Вагнера", что российское военное командование вынуждено было перебросить в Бахмут части воздушного десанта РФ.
Напомним,Кремль, вероятно, пытается пресечь какие-либо попытки Пригожина заручиться общественной или политической поддержкой в России.
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