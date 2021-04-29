Гелікоптер NASA не зміг здійснити четвертий політ на Марсі

Гелікоптер NASA Ingenuity не зміг здійснити свій четвертий політ на Марсі, який був запланований на 29 квітня . Очікувалося, що він підніметься на висоту 3,5 метра і проведе в повітрі 117 секунд.

"Четвертий політ гелікоптера Ingenuity на Марсі не відбувся, але команда оцінює отримані дані і має намір найближчим часом повторити спробу", - йдеться в повідомленні.

Четвертий політ безпілотного вертольота NASA Ingenuity на Марсі був запланований на четвер, 29 квітня. Під час випробувального підйому машина повинна була провести над поверхнею планети 117 секунд. При цьому її максимальна швидкість повинна була скласти з 2 до 3,5 метрів. Також очікувалося збільшення загальної дальності польоту.