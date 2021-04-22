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Вертоліт NASA провів другий успішний політ на Марсі

Автор: РБК-Україна

Безпілотний вертоліт NASA Ingenuity здійснив другий політ на Марсі. Він тривав близько 50 секунд.

Про це повідомляє NASA в Twitter.

"Грай по-крупному або йди додому! Вертоліт успішно завершив свій другий політ, зробивши це зображення за допомогою чорно-білої навігаційної камери. Він також досяг нових рубежів - більшої висоти, більш тривалого зависання і бічного польоту", - йдеться в повідомленні.

Вертоліт ingenuity піднімався на висоту до п'яти метрів. Слідом за нетривалим зависанням він нахилився на п'ять градусів і здійснив відліт в сторону на два метри.

Після чого вертоліт знову завис і виконав розвороти. Після він відправився на свій "аеродром" для виконання посадки.

Нагадаємо, 19 квітня вертоліт NASA Ingenuity здійснив перший випробувальний політ на Марсі.

Спочатку перший політ вертольота Ingenuity на Марсі планувався 11 квітня, але через можливу технічну несправність його відклали.

Додамо, що на початку квітня вертоліт Ingenuity пережив першу морозну ніч на Марсі.

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