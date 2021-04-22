Вертоліт NASA провів другий успішний політ на Марсі

Безпілотний вертоліт NASA Ingenuity здійснив другий політ на Марсі. Він тривав близько 50 секунд.

Про це повідомляє NASA в Twitter .

"Грай по-крупному або йди додому! Вертоліт успішно завершив свій другий політ, зробивши це зображення за допомогою чорно-білої навігаційної камери. Він також досяг нових рубежів - більшої висоти, більш тривалого зависання і бічного польоту", - йдеться в повідомленні.

Вертоліт ingenuity піднімався на висоту до п'яти метрів. Слідом за нетривалим зависанням він нахилився на п'ять градусів і здійснив відліт в сторону на два метри.

Після чого вертоліт знову завис і виконав розвороти. Після він відправився на свій "аеродром" для виконання посадки.