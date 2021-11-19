NASA показало політ міні-гелікоптера Ingenuity над поверхнею Марсу

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) поділилось відеороликом польоту мінігелікоптера Ingenuity. Він тривав протягом 160 секунд й був одним із найскладніших.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Лабораторії реактивного руху.

Під час польоту вертоліт зробив знімки геологічного об'єкта Сеїта з висоти 8 метрів, аби надати вченим більше інформації для подальшої роботи марсоходу Perseverance.

"Товариш" Ingenuity зафіксував політ з відстані 300 метрів.

"Це відео не лише показує, як працює Ingenuity, але можна також побачити розмір території, яку досліджує гелікоптер", - заявив Джастін Макі з Лабораторії реактивного руху NASA.

На відео можна побачити, як вертоліт підняв шлейф пилу під час зльоту, а після набрання необхідної висоти - налаштував камеру для дослідження місцевості. Ingenuity приземлився на відстані, приблизно, 12 метрів від першочергової позиції.