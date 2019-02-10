Вертоліт з 23 військовими впав на кордоні Судану і Південного Судану

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Причина інциденту поки невідома

Три людини загинули в результаті падіння військового вертольота на території розташування миротворчої місії ООН на кордоні Судану і Південного Судану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Зазначено, що на борту вертольота знаходилися 23 людини. Три члени екіпажу загинули, ще 10 осіб постраждали, троє з них перебувають у критичному стані.

Зазначається, що причина інциденту поки невідома.

Як повідомляється, Судан і Південний Судан ведуть спір про приналежність району Аб'єй, багатого нафтою, з моменту проголошення незалежності Південного Судану 27 червня 2011 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Судані, після відновлення протестних акцій, прокуратура видала ордери на арешт 38 журналістів та активістів, які звинувачуються в "підбурюванні" і поширенні неправдивих новин".

Повідомляється, що суданські журналісти та активісти використовуючи соціальні мережі поширюють інформацію про хід протестів у країні, транслюючи фотографії та видеозапаси демонстрацій.